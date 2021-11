Tokyo (AFP). Japon: séisme de magnitude 6,8 dans la préfecture de Nagano (centre-nord), pas de risque de tsunami  

Un fort séisme de magnitude 6,8 s'est produit samedi soir au Japon, dans la préfecture de Nagano (centre-nord), secouant violemment un large périmètre et faisant plusieurs blessés, selon l'agence de météorologie nationale et des témoignages cités par les médias. "Des maisons ont été abîmées et plusieurs personnes seraient blessées", a indiqué la chaîne de télévision NHK, citant les services de secours, mais sans donner plus de précisions dans l'immédiat. Du côté du centre de crise préfectoral, un correspondant de la NHK soulignait que "des vérifications étaient en cours, mais qu'on n'avait pas recensé pour l'heure de gros dommages ni de blessés graves". Le tremblement de terre s'est produit vers 22H08 locales (13H08 GMT) avec une faible profondeur de seulement 10 kilomètres, provoquant des coupures d'électricité et l'interruption d'une partie du trafic ferroviaire, mais n'engendrant pas de risque de tsunami, selon les mêmes sources. Le système d'alerte précoce a prévenu les médias, organismes publics, entreprises et les particuliers équipés d'un téléphone mobile compatible quelques secondes avant que les secousses ne soient ressenties. Plusieurs répliques se sont produites ensuite, dont une de magnitude 4,3 fortement ressentie dans la même zone à 22H37 locales (13H37 GMT). La chaîne de télévision publique NHK a instantanément interrompu ses programmes pour faire le point sur la situation avec son antenne locale. Des photos publiées sur internet montrent des cuisines sens dessus dessous ou des piles de papiers en vrac tombés d'étagères. Les témoins disent avoir été surpris et avoir eu très peur: "c'est la première fois que j'ai été tant secoué et aussi longtemps", a assuré un habitant de Nagano. Plusieurs routes ont par ailleurs été coupées par des glissements de terrain provoqués par le tremblement de terre. Selon la compagnie Tokyo Electric Power (Tepco) qui possède une centrale non loin de là, Kashiwazaki-Kariwa, dans la préfecture voisine de Niigata, rien d'anormal n'a été décelé dans ce complexe atomique dont les sept réacteurs sont actuellement éteints. Aucune anomalie n'a non plus été constatée dans d'autres centrales secouées par ce séisme, toutes également stoppées. Le bureau du Premier ministre a ouvert une cellule spéciale pour rassembler les informations et prendre rapidement les éventuelles décisions qui s'imposeraient. Une conférence de presse des sismologues de l'agence de météorologie est prévue dans la soirée pour expliquer le mécanisme de ces secousses telluriques. Le Japon est situé à la jonction de quatre plaques tectoniques et enregistre chaque année environ 20% des séismes les plus violents recensés sur la planète. Les Japonais gardent en mémoire le terrible tremblement de terre du 11 mars 2011 à l'origine d'un gigantesque tsunami sur la côte nord-est qui a fait plus de 18.000 morts et entraîné la catastrophe nucléaire de Fukushima.

