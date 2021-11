Paris (AFP). La justice rejette la demande de Fillon de récupérer l'enregistrement Jouyet

Le tribunal de grande instance de Paris a rejeté jeudi la demande de François Fillon de récupérer un enregistrement réalisé par des journalistes du Monde dans lequel le secrétaire général de l?Élysée, Jean-Pierre Jouyet, le met en cause. Dans cet enregistrement, M. Jouyet raconte aux journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme que l'ancien Premier ministre lui a demandé, lors d'un déjeuner le 24 juin, d'accélérer les procédures judiciaires contre Nicolas Sarkozy pour empêcher le retour de son rival, et de "taper vite".

