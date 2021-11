Le Prince Miiaou : un conte moderne

Découverte en 2009 aux Francofolies de La Rochelle, elle emballe la presse avec son style : une éternelle enfant du rock indé à la maturité pourtant surprenante. Après avoir failli abandonner la musique, elle s’entoure de son frère Benjamin et de son metteur en son Antoine Gaillet pour son quatrième album Where is the queen?.

Lumineux comme jamais elle y chante de joyeuses chansons pour “gens vides”. Si son perfectionnisme a failli la perdre, il reste nénanmoins son credo, celui qui fait de chaque album une perle finement ciselée. Fièvreux, bouillonnant, ce nouvel opus puise dans ses ténèbres intérieures toute la beauté du monde : du bonheur à revendre.



Pratique. Mardi 18 novembre à 20 h. MDU à Mont-Saint-Aignan. Tarifs 5 à 10 €. Tél. 02 32 76 93 01