Paris (AFP). Le Conseil de Paris rejette la tour Triangle, l'exécutif conteste le vote

Le Conseil de Paris a rejeté lundi le projet de construction de la Tour Triangle, par 83 voix contre 78, mais la mairie va "déférer" le scrutin devant la justice, le vote secret n'ayant pas été "respecté", a annoncé la maire PS de Paris. "La loi n'a pas été respectée dans la mesure où délibérément, des conseillers de Paris ont montré leur bulletin préalablement au passage devant l'urne". Au regard de la loi "ce scrutin est nul, et je demande () qu'il soit déféré au contrôle de légalité, et déféré au tribunal administratif", a déclaré Anne Hidalgo à l'issue du scrutin, qui a réuni 78 voix pour et 83 contre.

