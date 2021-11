Paris (AFP). Le Conseil de Paris rejette le projet de Tour Triangle, Hidalgo conteste le vote

La Tour Triangle, c'est non. Le Conseil de Paris a rejeté lundi le projet de construction, mais la mairie va "porter l'affaire en justice, le vote secret n'ayant pas été "respecté". Sur les 163 conseillers de Paris, il y a eu 83 bulletins contre, 78 pour, un bulletin nul et un non votant. "La loi n'a pas été respectée dans la mesure où délibérément, des conseillers de Paris ont montré leur bulletin préalablement au passage devant l'urne", a immédiatement réagi la maire PS de Paris, Anne Hidalgo. Au regard de la loi, "ce scrutin est nul, et je demande () qu'il soit déféré au contrôle de légalité, et déféré au tribunal administratif", a annoncé l'édile. La coalition des "contre" (54 UMP, 16 UDI-MoDem, 16 EELV, 1 PG, et l'ex-MoDem Jean-François Martins) avait théoriquement une majorité, avec 88 voix sur 163, mais deux élus UMP, Jérôme Dubus et Pierre Lellouche, avaient fait savoir leur intention de voter pour la Tour, contre l'opinion de la présidente du groupe Nathalie Kosciusko-Morizet, et son engagement de campagne lors des élections municipales. Deux scénarios sont désormais possibles au regard de la jurisprudence: "soit tous les votes qui ont été montrés sont déclarés nuls, et la délibération est adoptée, soit il doit être procédé à un nouveau vote", a expliqué l'adjoint de la maire de Paris chargé de l'urbanisme Jean-Louis Missika (apparenté PS). Le PS avait demandé un vote à bulletin secret pour permettre aux élus de s'exprimer en toute "liberté". Les Verts, le centre et l'UMP ont dénoncé cette décision, au nom de la "transparence" du scrutin. "Si contre toute morale politique, vous imposiez le vote secret, si vous choisissiez de défendre la liberté des lobbies d'exercer leurs pressions, plutôt que la liberté des Parisiens de savoir qui a voté quoi, nous le contesterions jusqu'au bout, et pour notre part nous montrerions publiquement chacun le bulletin de vote que nous mettrons dans l'urne", a lancé NKM. Conformément à cette annonce, les élus UMP (à l'exception de Rachida Dati) mais aussi des centristes et écologistes, ont montré leur bulletin pendant les opérations de vote, sans entrer dans l'isoloir. - Une défaite pour Hidalgo ? - "Nous avons gagné", a réagi après l'annonce du déferrement du vote Nathalie Kosciusko-Morizet, dénonçant une "entorse à la morale politique", un "déni de démocratie" et une "forfaiture". "Quand j'ai dit que nous montrerions nos bulletins, Anne Hidalgo a dit +si vous voulez+. Si elle désapprouvait, il ne fallait pas attendre le résultat", a-t-elle protesté auprès de la presse. "C'était un des grands projets de la mandature, aujourd'hui ce grand projet a pris l'eau", a également déclaré le député-maire du XVe Philippe Goujon (UMP). Dans le camp Hidalgo, on a au contraire récusé toute idée de défaite. "Ce n'est pas une défaite politique pour Anne Hidalgo () Nous sommes dans une situation où les gens n'ont pas voté en conscience", a estimé Jean-Louis Missika. Quelle que soit finalement la décision du TGI et du préfet, le rejet de la délibération risque de retarder sérieusement la construction de la tour, un projet porté par le géant de l'immobilier commercial Unibail-Rodamco, et lancé en 2008 par l'ancien maire Bertrand Delanoë (PS). La délibération rejetée autorisait le "déclassement" de la parcelle sur laquelle doit être construite la Tour. L'étape suivante devait être l'approbation du permis de construire, en cours d'instruction. Après quatre décennies sans constructions de ce type, la tour Triangle devait être l'un des trois gratte-ciel à voir le jour à Paris dans les années à venir, avec le nouveau palais de justice des Batignolles (XVIIe) et le projet Duo à Massena-Bruneseau (XIIIe). Le projet prévoit la construction au c?ur du Parc des Expositions de la porte de Versailles d'une tour de 180 mètres, pour l'essentiel de bureaux. Unibail-Rodamco prévoit d'y investir 520 millions d'euros.

