alternative. À Caen, le "Do It Yourself" mis à l'honneur

Dans le cadre du Mois de l'architecture, le mouvement YA+K présente, jeudi 16 mars 2017, son "Manuel illustré de bricolage urbain, Le Système DIY" ainsi qu'un ouvrage réalisé en collaboration avec les Territoires pionniers au quartier général de ces derniers, 22 place Jean Letellier à Caen (Calvados).

La rencontre fournira également l'occasion d'imaginer une ville "Do It Yourself" avec l'atelier "Do It Your City !"

Tendance "DIY"

Le principe est simple: revenir à une pratique personnelle créatrice. Le DIY est ainsi une incitation à faire soi-même, à produire collectivement en partageant ses ressources personnelles. Le collectif YA+K inclut ces notions dans une pratique militante de l'architecture et de l'urbanisme.

Vers une ville "DIY"

Jardins partagés et auto-gérés dans la ville, nouvelles formes et nouvelles dynamiques d'intégration des citoyens dans l'espace urbain, tels sont quelques-uns des principes défendus par le collectif qui revendique "un urbanisme intermédiaire" visant à recréer du lien et du sens social dans les espaces urbains.

Lauréat 2016 du Palmarès des jeunes urbanistes, le mouvement YA+K s'inscrit dans une démarche militante qui plaide en faveur du "Do It Yourself" (fais-le toi-même). À l'heure de la surproduction et de l'hyper consommation, le "DIY" rassemble de plus en plus d'adeptes.

Pratique. Jeudi 16 mars à 18 heures à la Maison de l'architecture, 22 place Jean-Letellier. Gratuit. Inscriptions à: contact@territoirespionniers.fr