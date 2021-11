Paris (AFP). Gattaz appelle à supprimer l'ISF pour garder l'investissement en France

Le président du Medef, Pierre Gattaz, a appelé lundi à supprimer l'impôt sur la fortune (ISF) qui distingue selon lui la France des autres pays et freine la croissance des entreprises dans l'Hexagone. "Si on est le dernier pays d'Europe ou du monde à avoir l'ISF, il faut le supprimer", a-t-il lancé au cours de la Conférence annuelle des entrepreneurs, consacrée au nombre relativement faible en France d'entreprises de taille intermédiaire (entre 250 et 4.999 salariés selon l'Insee). "Il y a un moment, il faut dire +l'ISF c'est dramatique pour le pays, ça détruit de l'emploi, ça détruit de la croissance+. Il faut le supprimer, point", a-t-il insisté sous les applaudissement des participants à cette conférence organisée au ministère de l'Economie et des Finances à Paris. "Si on ne le supprime pas, ça ne marchera pas, tout simplement parce que les autres pays en concurrence ne le font pas. Si tout le monde le faisait, à la limite on dirait +très bien, on est dans la norme+", a-t-il affirmé. M. Gattaz explique souvent la disparition ou la vente à l'étranger d'entreprises industrielles patrimoniales françaises par l'ISF. "En 2014 je n'ai plus aucun concurrent patrimonial en France et j'ai toujours 40 concurrents patrimoniaux allemands qui vont très bien qui se développent fantastiquement dans le domaine des connecteurs", a-t-il déclaré en allusion à son entreprise Radiall, qui avait selon lui une vingtaine de concurrents français et 40 allemands il y a une trentaine d'années.

