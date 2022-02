Paris (AFP). Le Medef demande le report d'un an du prélèvement à la source

Le projet gouvernemental, qui prévoit que l'impôt soit collecté par les employeurs, "va créer de la complexité pour les entreprises", déplore le responsable patronal qui juge "qu'il n'est pas raisonnable de mettre en place à marche forcée ce prélèvement au 1er janvier 2018", comme le stipule le projet. "Nous avons donc formellement demandé à Michel Sapin (ministre des Finances, ndlr) de repousser d'un an, au 1er janvier 2019, son entrée en vigueur, ainsi qu'une expérimentation à grande échelle". Le projet de réforme gouvernemental, présenté le 16 mars par le ministre des Finances Michel Sapin et qui sera soumis au Parlement en juin, propose que l'impôt soit prélevé par l'employeur, sur la base d'un taux d'imposition calculé et transmis par l'administration fiscale.

