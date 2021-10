Alger (AFP). Bouteflika reçoit des ambassadeurs 24 heures après son hospitalisation

Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a reçu dimanche quatre nouveaux ambassadeurs nommés à Alger, 24 heures après une hospitalisation de deux jours en France non confirmée par la présidence algérienne, a-t-on annoncé de source officielle. M. Bouteflika, 77 ans, affaibli par la maladie, a reçu les lettres de créance des ambassadeurs de Palestine Louai Mahmoud Taha Aïssa, du Soudan Issam Aoudh Metouali, du Mali Nainy Touré et des Pays-Bas Vanhaaften Anje Willmijn, selon l'agence APS. Les quatre audiences se sont déroulées en présence du directeur de Cabinet de la Présidence Ahmed Ouyahia et du ministre délégué chargé des Affaires maghrébines et africaines, Abdelkader Messahel. Des images de ces rencontres ont été diffusées à 20H00 (19H00 GMT) par la télévision. Sur ces images, M. Bouteflika, vêtu d'un costume trois pièces et assis dans un fauteuil, parlait à ses invités, reçus à tour de rôle, mais le son de sa voix n'était pas retransmis. Alger a gardé un silence absolu sur l'hospitalisation du président durant deux jours dans une clinique à Grenoble annoncée par des sources françaises. Les raisons de ce séjour, sous étroite surveillance policière, à la clinique Alembert demeurent inconnues. La direction du Groupe hospitalier mutualiste dont fait partie la clinique a gardé le silence. Le président algérien, qui a entamé fin avril un quatrième mandat à la tête de l'Etat, avait été soigné durant près de trois mois l'année dernière à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce à Paris, à la suite d'un AVC. Il avait déjà séjourné en 2005 trois semaines dans cet hôpital où il avait été opéré d'un "ulcère hémorragique".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire