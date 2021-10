Genève (AFP). Glissements de terrain en Suisse et en Italie: quatre morts

Quatre personnes ont été tuées dimanche en Suisse et en Italie, dans la zone frontalière, dans des glissements de terrain provoqués par des chutes exceptionnelles d'eau depuis plusieurs jours, ont annoncé la police suisse et les médias italiens. Dans le canton du Tessin, dans le sud de la Suisse, deux personnes ont été tuées et quatre blessées après l'effondrement d'un petit bâtiment résidentiel emporté par un glissement de terrain, a annoncé la police. Les corps de deux femmes, âgées de 34 et 38 ans, ont été retrouvés dans les décombres de l'immeuble de trois étages qui s'est effondré à Davesco-Soragno, près de Lugano, peu avant 02H30 (01H30 GMT). Quatre personnes -- dont un Italien de 44 ans -- ont été blessées, a précisé la police du Tessin. La police n'a pas indiqué combien de personnes se trouvaient dans le bâtiment au moment du glissement de terrain mais a précisé qu'elle continuait de fouiller les décombres au cas où d'autres personnes auraient été ensevelies. Une centaine de sauveteurs, ainsi que des chiens, ont été dépêchés sur les lieux, a précisé l'agence suisse ATS. Le sud du Tessin a connu de fortes pluies ces deux dernières semaines et la situation s'est aggravée quand le lac de Lugano a débordé en plusieurs endroits, tandis que le lac Majeur menace d'en faire autant. Les précipitations ont entraîné ces derniers jours la fermeture d'axes routiers, notamment autour du lac de Lugano, et des évacuations de population. Du côté italien, deux personnes ont été tuées dimanche sur les berges du lac Majeur, lorsqu'un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies a enseveli une maison, ont rapporté les médias. Un homme de 70 ans et sa petite-fille de 16 ans ont été tués après qu'"une mer de boue" a déferlé sur la maison en raison des précipitations exceptionnelles qui touchent une partie du nord de l'Italie frontalière de la Suisse depuis deux semaines. L'adolescente a été extraite des décombres vivante après quatre heures d'intervention des secours mais est décédée ensuite à l'hôpital. Ses parents et sa grand-mère, qui se trouvaient également dans la maison de Cerro, un village proche de Laveno Mombello, une destination touristique prisée, ont survécu. Au total 11 personnes ont été tuées en raison des intempéries dans cette région italienne en un mois. Un bilan qui pourrait monter à 12 morts, les sauveteurs recherchant toujours un homme dont la voiture a été emportée par un torrent d'eau près de Gênes. La région de la Ligurie a enregistré autant de pluies au cours de la première quinzaine de novembre qu'en une année entière.

