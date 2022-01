Lyon (AFP). France: 12 passagers portugais tués dans un accident sur la route de la mort

L'accident s'est produit peu avant minuit sur la commune de Montbeugny, près de Moulins (centre), sur la route nationale 79. Cet axe, qui traverse la France d'ouest en est, est toujours très chargé avec plus de 10.000 véhicules y circulant chaque jour, dont plus de 40% de poids lourds, selon le ministère des Transports. Selon la préfecture, le véhicule "a dévié de sa route pour une raison encore indéterminée et percuté en choc frontal un poids lourd venant en sens inverse". Ses douze passagers, tous de nationalité portugaise, sont décédés. Une fillette de sept ans et une adolescente figurent parmi les victimes. La plus âgée avait une soixantaine d'années. Leur fourgon, qui faisait office de minibus, était parti de Romont, dans le canton suisse de Fribourg (ouest), et se rendait au Portugal pour les fêtes pascales. Originaires de Coimbra, les victimes résidaient dans la région de Fribourg. "L'enquête a permis d'identifier toutes les victimes. On est en train de regarder les éventuels liens de famille", a précisé à l'AFP vendredi soir un porte-parole de la préfecture de l'Allier. "Nous discutons actuellement avec les autorités portugaises pour l'organisation du rapatriement des corps", a-t-il ajouté. Le conducteur du véhicule, âgé de 19 ans, a survécu. Souffrant d'une fracture du poignet et très choqué, le jeune homme, de nationalité portugaise comme les victimes, "est actuellement hospitalisé dans l'attente d'être entendu par les services d'enquête", a précisé le procureur de Moulins, Pierre Gagnoud, lors d'une conférence de presse sur les lieux du drame. Les deux conducteurs italiens du poids lourd, qui transportait de la viande, ont également été hospitalisés mais leurs jours ne sont pas en danger. Une quatrième personne est blessée: il pourrait s'agir du propriétaire du fourgon, qui roulait dans un autre véhicule. Mais le procureur n'a pas confirmé ce point et n'a pu préciser à ce stade son implication dans l'accident. - 'Route meurtrière' - L'enquête devra notamment vérifier que le fourgon, présenté dans un premier temps comme un minibus, était bien aux normes. Car ce véhicule, de type Mercedes Sprinter, ressemble davantage à un utilitaire léger qu'à un véhicule de transport de passagers. Une chapelle ardente a été dressée dans la salle des fêtes de Montbeugny. A la mi-journée, les dépouilles ont été transférées à l'hôpital de Moulins. Un numéro vert (0033 (0)811 00 06 03) a été mis en place pour les proches. Les conducteurs ont subi un test d?alcoolémie qui a permis d'établir qu'ils n'avaient pas bu. Pourquoi le véhicule a-t-il dévié de sa trajectoire ? Le chauffeur s'est-il endormi ? La vitesse est-elle en cause ? Cette route est en tout cas connue pour sa dangerosité. "Elle est assez monotone, la vitesse est limitée à 90 km/h. Il y a ceux qui s'impatientent et ceux qui s'endorment", a relevé la source judiciaire. C'est "la route la plus meurtrière de France. Quand on fait le cumul, c'est 15 morts en une année, on ne sait pas ce qu'il faut" pour améliorer la sécurité, a lancé un conseiller municipal de Montbeugny à une journaliste de l'AFP.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire