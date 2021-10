Paris (AFP). Le président d'Areva écarté, nouveau coup de théâtre dans l'énergie

Pierre Blayau ne sera pas reconduit à la présidence du conseil de surveillance d'Areva à l'occasion du prochain changement de mode de gouvernance du groupe nucléaire public, un nouveau coup de théâtre dans le secteur énergétique français qui voit une autre de ses têtes tomber. M. Blayau "a été convoqué par la directrice de cabinet [du Premier ministre] Manuel Valls qui le lui a annoncé", indiqué à l'AFP une source proche du dossier, confirmant une information du site d'informations économiques Wansquare. Contactés par l'AFP, le groupe Areva et Pierre Blayau n'ont pas souhaité faire de commentaire. La même source estime que Philippe Varin, l'ex-patron du constructeur automobile PSA Peugeot Citroën, est bien placé pour lui succéder. La nouvelle était plutôt bien accueillie à la Bourse de Paris, où l'action Areva gagnait 1,58% à 12,22 euros à 16H12 (15H12 GMT), dans un marché en hausse de 0,40%. La mise à l'écart de Pierre Blayau, qui intervient peu après l'annonce du départ du président du directoire, Luc Oursel, pour des raisons de santé, est un nouveau rebondissement dans le secteur énergétique français, confronté en quelques semaines à des bouleversements en cascade. Outre le départ inopiné de M. Oursel fin octobre, il y a eu la non-reconduction d'Henri Proglio à EDF (remplacé par Jean-Bernard Lévy), la disparition brutale du PDG de Total Christophe de Margerie, tué dans un accident d'avion, et la nomination d'Isabelle Kocher comme numéro deux de GDF Suez, la plaçant en pole position pour remplacer à terme le patron du groupe, Gérard Mestrallet. Plutôt marqué à gauche, Pierre Blayau, qui aura 64 ans en décembre, avait pris ses fonctions le 24 juin 2013 en remplacement de Jean-Cyril Spinetta, démissionnaire. Son mandat courait normalement jusqu'à 2016. Diplômé de l'ENS, de Sciences-Po et de l'ENA, il a commencé sa carrière en 1978 comme inspecteur des finances, avant de rejoindre le groupe français de matériaux de construction Saint-Gobain dont il dirigera la filiale Pont-à-Mousson jusqu'en 1993. Après avoir présidé le directoire de PPR (devenu Kering) de 1993 à 1995, il prend les rênes de Moulinex de 1995 à 2000. Il enchaîne ensuite comme PDG puis président de Geodis, la filiale logistique de la SNCF, de 2001 à 2013. Féru de football, il a aussi présidé le Stade Rennais 1998 à 2000 et le PSG de 2005 à 2006. - Assemblée générale reportée - Les fonctions de Luc Oursel sont assurées de manière transitoire par le numéro deux d'Areva, Philippe Knoche, jusqu'à ce qu'une assemblée générale valide la modification du mode de gouvernance du groupe nucléaire. Areva, qui connaît d'importantes difficultés, doit alors prendre la forme juridique d'une société à conseil d'administration. Cette modification est souhaitée par l'Etat, propriétaire à 87%, qui souhaite accroître le contrôle des actionnaires sur les décisions stratégiques du groupe. Areva avait été critiqué au printemps dans un pré-rapport de la Cour des comptes qui s'était penchée sur la gestion de l'ex-patronne Anne Lauvergeon. Pierre Blayau était jusqu'ici pressenti pour présider le futur conseil d'administration, tandis que Philippe Knoche aurait pris la direction générale. Mais l'assemblée générale qui devrait entériner ces changements, initialement prévue le 9 décembre, a été reportée et une nouvelle date n'a pas pour l'heure été arrêtée. Confronté à des difficultés persistantes sur le marché du nucléaire, Areva a une nouvelle fois vu son activité décliner au troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires en repli de 15,3% à 1,67 milliard d'euros. Ces incertitudes l'avaient contraint cet été à réviser à la baisse ses prévisions d'activité, de rentabilité et de trésorerie pour cette année. Puis, pour échapper à une dégradation de sa note de crédit, le spécialiste de l'atome avait annoncé début octobre son intention de réduire ses investissements de 200 millions d'euros supplémentaires sur la période 2015-2016 et de céder davantage d'actifs pour renforcer sa structure financière.

