Festival des jeux à Argentan

Le Festival du jeu débutera le vendredi 21 novembre dés 20h avec les joueurs avertis de plus de 16 ans qui sont invités à un tournoi de poker et à des initiations de jeux de rôles et de société.

Le grand public est, quand à lui, attendu le samedi 22 novembre, de 9h à 18h, pour une journée d'amusement, de découverte et d'évasion. Le Festival du jeu et la bourse aux jouets sont ouverts à tous : tout le monde y trouvera son bonheur quels que soient son âge et ses centres d'intérêts.

Des navettes seront mises en place entre le quartier des Provinces et le Hall des expositions, toutes les heures à partir de 9h30.

L'entrée est gratuite.

Ecoutez, Manu, co-organisateur et animateur.