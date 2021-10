Paris (AFP). La CAN-2015 aura lieu en Guinée Equatoriale

La Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2015 aura lieu en Guinée-Equatoriale, du 17 janvier au 8 février, a annoncé vendredi la Confédération africaine de football (CAF) qui cherchait une alternative après le retrait de l'organisation au Maroc. La Guinée-Equatoriale sera directement qualifiée en tant que pays hôte, alors que ce pays avait été écarté en juillet des qualifications pour avoir aligné un joueur non éligible en tour préliminaire. Le Maroc avait été initialement désigné hôte mais avait demandé un report pour cause d'Ebola. La CAF ayant refusé de changer les dates de l'épreuve, le royaume chérifien avait été dessaisi de l'épreuve et disqualifié. Le choix de la Guinée-Equatoriale, qui avait déjà co-organisé l'épreuve en 2012 avec le Gabon, a été officialisé après une rencontre à Malabo entre le président de la république de Guinée Equatoriale Teodoro Obiang et le Président de la CAF Issa Hayatou. Les quatre sites retenus pour la phase finale sont Malabo, Bata, Mongomo et Ebebiyin, précise la CAF. Le tirage au sort de la phase finale sera effectué le mercredi 3 décembre 2014 à Malabo.

