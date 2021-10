Le Caire (AFP). CAN-2015: carton rouge pour le Maroc, qui pour le remplacer?

A deux mois de son coup d'envoi, la Coupe d'Afrique des nations (CAN) doit trouver en urgence un pays hôte: elle n'aura pas lieu au Maroc, qui s'en est vu retirer l'organisation et a été disqualifié pour en avoir demandé le report à cause d'Ebola. La sanction est tombée mardi au Caire, à l'issue d'une réunion du Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF), et au terme d'un bras de fer d'un mois. Depuis le 10 octobre, le Maroc, qui devait être le pays organisateur, avait demandé à plusieurs reprises à la CAF le report de la CAN (17 janvier-8 février) à cause de l'épidémie d'Ebola. Une hypothèse que l'instance suprême du football africain a toujours catégoriquement exclue. Quel pays sera en mesure de remplacer le Maroc au pied levé, aussi près de l'échéance? Une source interne à la CAF, qui souhaite garder l'anonymat, a indiqué à l'AFP que trois pays au maximum pourraient être sur les rangs, dont l'Angola et le Gabon. L'Angola avait organisé la compétition en 2010. Une édition endeuillée par l'attaque contre la délégation togolaise par des séparatistes, le 8 janvier 2010 à Cabinda, qui avait fait deux morts. Le Gabon a coorganisé l'édition 2012 avec la Guinée équatoriale. D'autres pays ont parfois été cités comme des solutions possibles: le Nigeria, où le contexte sécuritaire est cependant tendu, voire l'Egypte, où la CAF a son siège et qui dispose des infrastructures. Dès fin octobre, l'Afrique du Sud avait fait savoir qu'elle n'était pas intéressée, pour des raisons budgétaires. - Candidatures - "Le Comité exécutif a pris note de la réception, le 10 novembre, de quelques candidatures d'associations nationales confirmant leur souhait d?organiser la compétition 2015 aux dates arrêtées", s'est bornée à affirmer la CAF dans un communiqué publié sur son site internet. "Ces candidatures sont actuellement à l?étude, le Comité exécutif finalisera la sélection de l?association nationale retenue sous peu, et confirmera le lieu et la date du tirage au sort de la phase finale par la même occasion", poursuit le texte. "La décision sera finalisée dans les prochains jours", a précisé à l'AFP le porte-parole de la CAF, Junior Binyam, à la sortie de la réunion. Lors de ce Comité exécutif, la CAF a jugé que le maintien par le Maroc de sa demande de report équivalait à un "refus d?organiser la compétition aux dates indiquées". "La CAN n?aura pas lieu au Maroc" et cette équipe nationale est "automatiquement disqualifiée", a-t-elle tranché. "Le Maroc n'a pas refusé d'organiser la CAN" et n'a "pas failli à ses engagements", a répliqué le ministre des Sports marocain, Mohammed Ouzzine, interrogé lors d'une séance de questions au Parlement. "Tout pays a le droit de prendre des précautions pour garantir la sécurité de ses citoyens", a martelé le ministre, assurant que le Maroc était désormais "prêt à tous les scénarios". - D'autres sanctions? - Car, outre sa disqualification, le royaume s'expose à d'autres sanctions, peut-être financières, comme l'a laissé entendre la CAF dans son communiqué. Elle a prévenu qu'elle "appliquerait ultérieurement les dispositions règlementaires qui s'imposent, suite au non-respect par la Fédération royale marocaine de football des clauses réglementaires et contractuelles" liées à l'organisation de la compétition. Samedi 8 novembre, au terme d'un ultimatum fixé par la CAF, le Maroc avait renouvelé sa demande de report de la compétition, réclamant un délai d'un an, jusqu'à janvier 2016, en raison selon lui d'un "cas de force majeure sanitaire". Une demande formulée une première fois le 10 octobre, devant la propagation du virus Ebola, qui a fait près de 5000 morts, essentiellement dans trois pays d'Afrique de l'Ouest (Guinée, Liberia, Sierra Leone). La CAN opposera 16 équipes (15 pays qualifiés plus le pays hôte). Les derniers qualifiés seront connus après les ultimes journées des matches éliminatoires, les 14/15 et 19 novembre.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire