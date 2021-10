Respire, un film de Mélanie Laurent

Respire est le second film réalisé par Mélanie Laurent. Il est basé sur un livre d'Anne-Sophie Brasme, que l'actrice-réalisatrice a lu à 17 ans et qui l'a beaucoup marqué.

Respire se passe dans le milieu adolescent, en Terminale. Charlie, une jeune fille de 17 ans, asthmatique, sans histoires et avec un bon cercle d'amis, se lie d'amitié avec Sarah, la nouvelle qui arrive dans leur classe en cours d'année. Une amitié qui devient fusionnelle pour tomber ensuite dans quelque chose de beaucoup plus malsain. Et c'est là le sujet du film : la perversion narcissique.

Ce mal insidieux que les observateurs remarquent très peu en général. Seule la victime des manipulations du pervers (en l’occurrence de la perverse) sent tout le poids du harcèlement moral. La victime arrive à culpabiliser d'être en colère contre le manipulateur qui lui fait du mal. C'est tout le danger des pervers narcissiques. Dans le film, la relation des deux héroïnes fait écho à leur vie en famille. Ce qui leur arrive ne peut être dissocié de ce qui se passe chez elles.

Parler de ce mal au cinéma est une très bonne chose. Espérons que cela puisse aider certaines victimes à en parler et à s'affranchir de telles relations toxiques, que ce soit en amitié ou en amour. Par contre, sur le plan cinématographique, on ne retiendra pas grand chose.

Les jeunes actrices jouent bien, mais la réalisation est trop sage. On sent la pression augmenter au fur et à mesure que la relation se dégrade mais on n'est pas emballés. Quelques plans sont inutiles, ils sont là uniquement pour essayer de donner un genre, en tout cas c'est l'impression que cela donne. Un petit ralenti par ici, un plan mélancolique par là... Quelques coup d'éclats, avec la caméra ou les mots, auraient été bienvenus.

Respire est un film dont on ressort avec un malaise certain, preuve que le pari de montrer la perversion narcissique à l'écran est réussi. Pour autant, le film ne nous scotche pas à l'histoire et possède quelques longueurs. Un film intéressant mais à ne pas voir nécessairement au cinéma.