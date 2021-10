Pékin (AFP). Apec: timide dégel sino-japonais, Obama appelle Pékin à libéraliser ses marchés

Chine et Japon ont fait un timide premier pas lundi à Pékin vers un dégel de leurs relations à l'occasion du sommet de l'Asie-Pacifique, tandis que Barack Obama appelait la Chine à libéraliser ses marchés et à la convertibilité de sa monnaie. "Les Etats-Unis sont favorables à l'émergence d'une Chine prospère, pacifique et stable", a lancé M. Obama à l'ouverture du sommet du "forum de coopération économique de l'Asie-Pacifique (Apec), appelant à renforcer des liens entre Washington et Pékin. Le chef de l'Etat américain, qui a par ailleurs demandé le respect des droits de l'homme et de la liberté de la presse en Chine, s'est exprimé pour la première fois sur Hong Kong, où des manifestants prodémocratie réclament l'instauration d'un véritable suffrage universel. "Notre message principal a été de s'assurer que la violence soit évitée", a déclaré M. Obama lors d'une conférence de presse commune avec le Premier ministre australien, Tony Abbott, en marge du sommet. Les principaux dirigeants de la région ont entamé deux jours de rencontres, sur fond de rivalités géopolitiques et commerciales. Auparavant, après une froide poignée de mains, le Premier ministre japonais Shinzo Abe et le président chinois Xi Jinping ont tenu leur premier sommet bilatéral, très attendu, premier signe de dégel après plus de deux ans d'animosité. "Beaucoup de pays espéraient ce sommet entre le Japon et la Chine, et pas seulement les nations asiatiques. Je pense que nous avons fait un premier pas vers une amélioration des relations bilatérales", a déclaré M. Abe à l'issue de l'entretien d'une demi-heure. "La Chine souhaite que le Japon poursuive sur la voie du développement pacifique" et "adopte des politiques militaire et sécuritaire prudentes", a déclaré M. Xi, cité par l'agence Chine nouvelle. Glaciales, les relations de la Chine et du Japon butent depuis deux ans sur la question de la souveraineté des îles Diaoyu (Senkaku en japonais), en mer de Chine orientale, revendiquées par Pékin mais administrées par Tokyo. - Communication maritime Chine/Japon - M. Abe a demandé la mise en place par la Chine d'un mécanisme de communication maritime pour éviter tout incident. Selon Chine nouvelle, M. Abe a assuré par ailleurs que le Japon n'entendait pas changer de position sur la question de ses responsabilités liées à l'Histoire du XXe siècle. M. Xi a rappelé la position chinoise appelant le Japon à "utiliser l'Histoire comme un miroir pour regarder vers l'avenir". Maître de cérémonie, le président Xi Jinping a inauguré là sa plus importante manifestation internationale depuis son accession au pouvoir fin 2012. M. Obama doit retrouver Xi Jinping mardi et mercredi en marge du sommet. La Maison Blanche a promis "des conversations franches et approfondies", incluant les contentieux: respect des droits de l'homme, piratage informatique, querelles commerciales ou maritimes. M. Obama a encore demandé à la Chine d'avancer vers la convertibilité du yuan et de mettre en place des garanties de traitement plus équitable des entreprises étrangères sur son sol, alors que les autorités à Pékin ont récemment enclenché des enquêtes antimonopole visant des multinationales. Le président américain a également annoncé un accord d'extension des visas pour les Chinois allant étudier ou travailler aux Etats-Unis, au nombre de 1,8 million l'an dernier.

