Pékin (AFP). Sommet de l'Apec: premiers pas vers un dégel sino-japonais à Pékin

La Chine et le Japon ont fait un premier pas lundi à Pékin vers un dégel de leurs relations à l'occasion du sommet de l'Asie-Pacifique, où les principaux dirigeants de la région, dont Barack Obama et Vladimir Poutine, se réunissent sur fond de rivalités géopolitiques et commerciales. En marge du Forum de l'Apec, le Premier ministre japonais Shinzo Abe et le président chinois Xi Jinping ont tenu leur premier sommet bilatéral, très attendu, premier signe de dégel après plus de deux ans d'animosité. "Beaucoup de pays espéraient ce sommet entre le Japon et la Chine, et pas seulement les nations asiatiques. Je pense que nous avons fait un premier pas vers une amélioration des relations bilatérales", a déclaré M. Abe à l'issue de la réunion d'une demi-heure. "La Chine souhaite que le Japon poursuive sur la voie du développement pacifique" et "adopte des politiques militaire et sécuritaire prudentes", a déclaré M. Xi, cité par l'agence Chine nouvelle Glaciales, les relations de la Chine et du Japon butent depuis deux ans sur la question de la souveraineté des îles Diaoyu (Senkaku en japonais), en mer de Chine orientale, revendiquées par Pékin mais administrées par Tokyo. Marine et aviation des deux géants asiatiques se sont dangereusement défiées ces derniers mois aux alentours de ce petit archipel inhabité. M. Abe a demandé la mise en place par la Chine d'un mécanisme de communication maritime pour éviter tout incident. Selon Chine nouvelle, M. Abe a assuré que le Japon n'entendait pas changer de position sur la question de ses responsabilités liées à l'Histoire du XXe siècle. M. Xi a rappelé la position chinoise appelant le Japon à "utiliser l'Histoire comme un miroir pour regarder vers l'avenir". Maître de cérémonie, le président chinois Xi Jinping inaugure là sa plus importante manifestation internationale depuis son accession au pouvoir fin 2012. Arrivé lundi matin, M. Obama devait s'exprimer dans l'après- midi à l'ouverture du sommet de l'Apec, avant de retrouver Xi Jinping mardi et mercredi en marge du sommet. La Maison Blanche a promis "des conversations franches et approfondies". M. Obama devrait croiser M. Poutine, avec lequel aucune rencontre formelle n'est prévue. M. Xi a invité dimanche les participants à "réaliser un rêve de l'Asie-Pacifique pour les peuples de la région", en écho à son "rêve chinois" de grandeur retrouvée. Ce sommet annuel du forum de coopération économique de l'Asie-Pacifique (Apec) va se pencher sur des projets parfois concurrents d'élargissement et d'approfondissement du libre-échange régional. Il est l'occasion de surcroît de multiples rencontres bilatérales sur les questions --et frictions-- entre partenaires de la zone. Le Premier ministre australien Tony Abbott entend ainsi demander des explications au chef du Kremlin sur le vol MH17 de la Malaysia Airlines, abattu au-dessus de l'Ukraine en juillet, provoquant la mort de 38 Australiens parmi les 298 personnes à bord. Les Occidentaux tiennent les séparatistes prorusses pour responsables de la tragédie et accusent Moscou d'entraver l'enquête, accusations démenties par le Kremlin. Dixième rencontre en moins de deux ans entre les deux hommes, Xi Jinping et Vladimir Poutine se sont engagés dimanche à renforcer leur collaboration, avant de signer plusieurs accords, dont un dans le domaine énergétique entre les géants russe Rosneft et chinois CNPC. Au plan commercial, Chine et Etats-Unis mettent en avant des projets concurrents sur l'intégration économique en Asie-Pacifique. Washington ne fait pas mystère de son contentieux avec Pékin: respect des droits de l'homme, piratage informatique, querelles commerciales ou frontières maritimes de la Chine avec ses voisins.

