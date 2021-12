Singapour (AFP). Poignée de main historique à un sommet Chine-Taïwan inédit

Les présidents chinois et taïwanais ont échangé une poignée de main historique samedi à Singapour au début d'un sommet qui est une première depuis la séparation de la Chine continentale et de Taïwan il y a 66 ans, après une guerre civile. "Nous sommes une famille, aucune force ne pourra nous séparer", a déclaré le président chinois Xi Jinping à son homologue taïwanais Ma Ying-jeou pendant leur rencontre inédite, assurant que ce samedi était "un jour spécial". M. Ma a lui dit que les deux parties devaient se respecter mutuellement après des décennies d'hostilités et de rivalité. "Même s'il s'agit de la première rencontre, nous nous sentons comme de vieux amis. Maintenant, nous avons devant nos yeux les fruits de la conciliation au lieu de la confrontation", a souligné M. Ma. Xi Jinping et Ma Ying-jeou se sont serré la main et ont souri en saluant les médias dans une salle archi-comble d'un hôtel, avant de se retirer pour des pourparlers. Cette rencontre au sommet à Singapour, en marge d'une visite d'Etat de M. Xi, est la première entre des dirigeants des deux régimes antagonistes depuis la fin de la guerre civile et la fondation de la Chine populaire en 1949, quand les nationalistes du Kuomintang (KMT) s'étaient réfugiés à Taïwan. Après des décennies de méfiance, les deux rives du détroit de Taïwan restent fortement militarisées. Mais depuis l'arrivée au pouvoir en 2008 de M. Ma, un prochinois, le climat politique s'est réchauffé et les relations sino-taïwanaises atteignent un point culminant avec la réunion de samedi, événement encore impensable il y a peu. Ni accord ni déclaration commune ne sont attendus à l'issue de la rencontre entre les deux parties qui refusent toujours de reconnaître formellement leur légitimité réciproque. Mais il s'agit d'une "avancée historique" qui "peut créer de nouveaux espaces pour les relations" entre le continent et Taïwan, a estimé samedi le journal chinois Global Times, proche du pouvoir, dans un éditorial. MM. Xi et Ma devaient cependant se traiter avec égards au cours du sommet, en raison des profondes sensibilités politiques qui pèsent sur les relations. La Chine considère Taïwan comme une partie de son territoire qui doit être réunifiée, par la force si nécessaire. Taïwan s'est de son côté forgé une identité propre depuis la proclamation par Mao Tsé-toung de la République populaire de Chine (RPC) il y a 66 ans. Des protestataires se sont rassemblés à l'aéroport de Taipei avant le départ de M. Ma samedi matin, brûlant des photos des deux dirigeants et scandant des slogans qualifiant le président chinois Xi Jinping de "dictateur" et M. Ma de "traître", des actions entraînant l'arrestation de 27 personnes. Des manifestants prévoyaient également de se réunir samedi après-midi durant le sommet près du palais présidentiel de Taipei. Dans la nuit de vendredi à samedi, une centaine de manifestants brandissant des pancartes où était écrit "Indépendance de Taïwan" ont également tenté de prendre d'assaut le parlement de Taipei. - "Monsieur" et pas "président" - Pour éviter les problèmes de protocole, les deux chefs d'Etat ne s'adressent pas sous l'appellation "président" mais simplement "monsieur". Dans son éditorial intitulé "les sceptiques montrent leur étroitesse d'esprit", le Global Times a tancé ainsi certains "politiciens taïwanais", critiques de la rencontre. "Taiwan n'est pas un pays", a écrit le quotidien. "La société taïwanaise doit accepter la réalité, et être consciente que personne à Taïwan (), ni aucune force internationale, y compris les Etats-Unis, ne pourront aider à changer la réalité". Les analystes s'accordent sur le fait qu'il serait difficile pour les deux parties d'effectuer des annonces spectaculaires. Cette rencontre pourrait toutefois permettre à Taïwan de gagner en influence sur la scène internationale où il est marginalisé dans l'ombre de Pékin.

