Cela s'est déroulé à 4h à Hérouville Saint-Clair : des individus sont arrivés dans deux voitures et sur un scooter. Ils ont mis le feu à l'une des deux voitures sur le parking de la Fonderie. Le véhicule était déclaré volé... La police a interpellé trois Hérouvillais de 18, 22 et 36 ans et tente aujourd'hui de déterminer à quoi a servi la voiture.