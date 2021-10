Sortir dans le Calvados : mercredi 29 octobre

Pendant les vacances scolaires vous cherchez des idées pour occuper vos enfants. Quoi de mieux que les parcs ludiques couverts. Royal Kids à Hérouville-Saint-Clair, Girafou à Benouville ou encore L'illôt Z'enfants à Mondeville. Ces parcs proposent tous des structures gonflables, des jeux de motricité et d'adresse, tout pour s'amuser le temps d'une journée.



Vendredi soir, venez applaudir Black M et le Wati B sur la scène du Zénith de Caen. Vous avez remporté vos places sur Tendance Ouest et si ce n'est pas le cas les places assises sont à 35€ et celles dans la fosse sont à 31€. Début du concert à 20h.



Le festival Les Rockalies donnera le coup d'envoi de sa 12ème et dernière édition ce samedi à Saint Martin de Fontenay. Pour l'occasion, retrouvez sur scène une programmation rock punchy. La dernière édition du festival des Rockalies c'est ce samedi à l'espace Coiseil de Saint Martin de Fontenay. Tarif entre 15 et 20€.