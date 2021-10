Durant 2 jours, rendez-vous en famille à la fête du cidre à la cidrerie traditionnelle du Perche!

Au programme: portes ouvertes, marché de producteurs, fabrication de cidre en public, dégustation, repas fermier, concerts et une loterie avec de nombreux cadeaux à remporter

L'entrée est gratuite. Une participation est demandée pour le repas et le concert du samedi soir. Toutes les informations sont à retrouver sur www.cidrerie-traditionnelle-du-perche.fr

Rendez-vous samedi de 10h à 19h puis plus tard pour le repas et concert et dimanche de 9h à 19h pour profiter de ces animations à la cidrerie traditionnelle du perche, au Theil.

Ecoutez Dominique Plessis, responsable à la cidrerie, nous présenter ce week-end festif: