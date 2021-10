Luciline à Rouen, les premiers habitants donnent vie à l'écoquartier

Certes, c'est encore un immense chantier. mais sur les gravats ont poussé deux immeubles, Futur'en Seine et Riva, inaugurés par le maire Yvon Robert et le président de la Métropole Frédéric Sanchez. 72 logements locatifs à vocation sociale (à terme, d'ici à 2030, ce seront 1000 logements qui vont sortir de terre) qui doivent donner vie à ces anciennes friches et faire à terme de Luciline une extension directe du centre-ville, la qualité de vie en plus.

L'ébauche d'un écoquartier

Oui, parce que Luciline se veut écoquartier. Si le label n'est pas définitivement obtenu, certaines réalisations sont déjà effectives. Futur'en Seine, par exemple, est un bâtiment passif, produisant autant d'énergie qu'il en consomme. Le chauffage est quant à lui assuré via la solution géothermique (des pompes à chaleur viennent puiser l'eau quelques mètres sous terre). Enfin, le mail André Puttman a lui aussi été inauguré ce jeudi pour ce qui doit devenir le coeur de l'écoquartier dans les années à venir.

Les premiers habitants vont donc être les acteurs et témoins d'un projet qui prendra vie tout au long des prochaines années.