Les meilleures ventes de Jeux vidéo en France

Le podium est toujours ancré pour les ventes de jeux vidéo en France, aucun changement par rapport à la semaine dernière avec la grosse performance de Fifa 15.

Le reste du top 5 se renouvelle avec un autre jeu de sport, mais pour les amateurs de parquet et de ballon orange "NBA 2K15".La 5ème place est pour le jeu "Drive club" qui vient de sortir en édition spéciale. Un jeu qui pourrait vite sortir du top au vu de son mauvais lancement. Le multi-joueur n'était pas accessible à la sortie et il reste encre de nombreux bug. De plus , des options qui paraissent indispensables au jeux du genre comme des achats de voitures sont absents de ce jeu.

Le classements entre le 6 et le 12 octobre