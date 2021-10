Une Caennaise de 44 ans écrasée par un arbre

Une Caennaise de 44 ans est décédée dans l'Aube mardi après-midi. On l'a appris hier soir : elle s'en allait rendre visite à sa famille et effectuait une pause sur une aire de repos entre Troyes et Lusigny quand un arbre, déraciné par les fortes rafales de vent, s’est abattu sur elle.

Malgré l’intervention des secours, la quadragénaire est morte étouffée. Sa fille de 20 mois, son compagnon ainsi qu’un autre membre de sa famille ont assisté au drame.