Mont-Saint-Aignan : Quel avenir pour le Centre Culturel Marc Sangnier ?

A peine élue, la nouvelle équipe municipale doit faire face à une situation insolite : le projet de construction du Centre Culturel Marc Sangnier s’est arrêté et le chantier est laissé à l’abandon. C’est un nouveau rebondissement pour un projet initié en 2008. «Nous avions trois choix, précise Catherine Flavigny, maire de Mont-Saint-Aignan : abandonner le projet et avoir une "pelouse" qui aura coûté 400 000 euros, modifier le projet comme l’avait déjà fait la majorité précédente, ou poursuivre les travaux".

La culture au cœur de la ville

Dans ce dossier, Catherine Flavigny souligne l’attente des associations délocalisées depuis 2011, ainsi que celle des habitants du quartier qui vivent avec le spectacle d’un "chantier mal tenu et abandonné". Elle rappelle que la culture a depuis longtemps été un choix important pour Mont-Saint-Aignan, qui est entré en gouvernance du Centre Dramatique National en 2013-2014. "Le Centre Marc Sangnier est un outil culturel ambitieux" avec l’accueil d’une bibliothèque, d’une école d’improvisation de Jazz, et d’une salle de spectacle de 400 places contenant, le plus grand plateau (scène et coulisses) de l’agglomération.

Sur le terrain

"C’est un chantier extrêmement lourd à gérer parce que beaucoup d’erreurs qui auraient dû être évitées se sont accumulées". Catherine Flavigny, en déplacement sur le site, ne décolère pas : "J’en veux à la majorité précédente d’avoir abandonné le projet de 2008 qui était soutenu par l’ensemble des partenaires (le département, la région et l’agglomération de Rouen)". En septembre la mairie a obtenu l’annulation du contrat avec l’entreprise de gros œuvre qui a fait faillite et envisage de réaliser un diagnostic précis du chantier avant de chercher une nouvelle entreprise de construction.

Si tout se passe bien, les travaux devraient reprendre rue Nicolas Poussin avant l’été 2015 pour une livraison en 2016-2017.