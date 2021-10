CGT à la CUC : G. Gosselin regrette "l'arrivée en force et la violence verbale"

Le dernier conseil de communauté urbaine a été quelque peu perturbé par l'intervention de la CGT de DCNS. Une soixantaine de personnes ont investi la salle avant de prendre la parole, et d'interpeller directement les élus locaux, notamment la députée PS Geneviève Gosselin-Fleury.

Celle-ci tient donc à réagir à la suite de cet événement. "A mes yeux, indique-t-elle dans un communiqué, ces manifestations ne sont en rien contestables autant dans la forme que sur le fond, et des questions méritent incontestablement des réponses."

"Ma permanence est ouverte"

Pourtant, la députée indique qu' "arriver en force, utiliser la violence verbale, proférer des menaces à l'égard d'élus qui se battent pour soutenir l'emploi et le tissu industriel dans une période particulièrement difficile, ne paraît pas être la solution. Le dialogue impose l'échange, l'argumentation. Les uns et les autres doivent s'exprimer dans le respect mutuel, même s'il y a désaccord."

Elle poursuit : "en tant que femme et qu'élue, je suis et je resterai fidèle à la discussion et au dialogue constructif. C'est ma ligne de conduite. Ma permanence a toujours été ouverte aux organisations syndicales avec lesquelles je travaille dans un esprit de transparence et de respect."