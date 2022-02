Nouveau réseau Zéphir Bus : ce qui change dès ce lundi

Depuis ce lundi 13 avril, le réseau de bus urbains de l'agglomération de Cherbourg s'est étoffé. Nouveaux horaires, plus d'arrêts desservis, itinéraires revus et 300.000 kilomètres de plus par an.

Les principales nouveautés

Desserte du quartier Fleming à Cherbourg-Octeville par la ligne 2 au lieu de passages irréguliers de la ligne 5

Desserte de la mairie de Querqueville de l’avenue de l’Epinay et de Dixmude par la ligne 5 au lieu du passage de la ligne 5 une fois sur deux

Desserte d’Amfreville et du collège Ferry par la ligne 4 au lieu du passage de la ligne 5 une fois sur deux

Plus de bus dans le quartier de la brèche du bois – Fleming : 13 allers retours par jour, contre 7 auparavant

Plus de bus entre Dixmude et Avenue de l’Epinay : un bus toutes les 15 minutes, contre 30 auparavant

Desserte du collège Ferry : un bus toutes les 20 minutes, contre 30 auparavant

Au fur et à mesure de leur construction, les nouveaux quartiers seront aussi desservis : la Plaine Mesline à Equeurdreville (ligne 4), la Motterie et la nouvelle gendarmerie à La Glacerie (ligne 9), la ZAC Grimesnil-Monturbet à Cherbourg (ligne 8)

Plus de problème sur la ligne 2



Contrairement à 2008, le changement de réseau s'accompagne cette fois d'un kilométrage plus important, 300.000 km de plus par an (+11%). Kéolis Cherbourg, qui exploite les bus Zéphir, espère atteindre les 7,06 millions de voyageurs d'ici 2020, grâce à la nouvelle carte et aux tarifs attractifs en direction des jeunes. Dominique Rocha est directeur de Zéphir :





Concernant la ligne 2, trente à quarante usagers ont écrit un courrier de mécontentement après la publication des nouveaux horaires de bus, incompatibles avec les horaires des collèges et lycées du centre-ville, notamment à la mi-journée. Zéphir Bus assure que les horaires seront adaptés dès la fin des vacances de Pâques, le 27 avril, pour Dominique Rocha le directeur, "ces problèmes sont réglés" :





Par ailleurs, le préavis de grève lancé par la CFDT, notamment à cause de ce nouveau réseau, est toujours en vigueur jusqu'au 17 mai.

