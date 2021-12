Le bus pour les jeunes, c'est 12 euros par mois !

A partir de septembre 2014, tous les habitants de la Communauté Urbaine de Cherbourg qui auront moins de 26 ans pourront bénéficier d'un abonnement annuel de 144 euros, payable en dix fois. Cela signifie que, quels que soient ses revenus, le jeune pourra prendre le bus de façon illimitée pour... 12 euros par mois !

Cela représente une économie de 48,20 euros par an pour les jeunes qui sont encore scolarisés, et même une économie de 117 euros pour les moins de 26 ans sortis du système scolaire, qui doivent aujourd'hui débourser 261 euros pour un abonnement annuel ou 26,10 euros pour un abonnement mensuel.

Gratuité pour les chômeurs

La proposition a été votée en conseil communautaire mercredi 14 mai. Elle fait suite à un engagement de campagne de la liste réunifiée PS/Front de Gauche au second tour. Cependant, les élus du Front de Gauche attendent un geste encore plus fort : une gratuité du bus pour les demandeurs d'emploi en catégorie A, qui doit être mise en place prochainement. Ils ont aussi demandé une étude sur la gratuité totale et pour tous des transports en commun sur la CUC.

A droite, les huit élus d'opposition ont voté contre la délibération permettant une réduction pour les moins de 26 ans. "L'âge n'est pas un critère. Un jeune qui gagne plus de 2000 euros par mois va pouvoir bénéficier de ce tarif ! Nous préférons aider ceux qui gagnent moins plutôt que d'imposer une égalité stricte" a indiqué David Margueritte.