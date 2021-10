Soirée concert, les Saints Sauveurs du Rock avec Tendance Ouest

A l'Espace Culturel de Saint-Sauveur-Lendelin, différentes formations de rock viendront se produire sur scène à l'occasion des Saints Sauveurs du Rock, organisés par l'association Braz Yuna. Au programme , vous pourrez découvrir à partir de 19h les groupes Noïd, Merzhin, Plastiscines et Bonefire. Deux temps forts gratuits viendront s'ajouter au programme. A partir de 10h, le Troc du rock permettra d'échanger du matériel de musique et qu'entre 15h30 et 17h30 les enfants pourront participer aux animations musicales de Kid The Rock. Un événement Tendance Ouest

Noïd



Originaire d'Avranche, le groupe Noïd fait suer ses guitares pour nous offrir des riffs énergiques et mélodiques, mêlés à une rythmique puissante. La formation puise ses sonorités alternatives dans le métal, le rock et le hardcore. Dévastateur, leur rock hybride est aussi élégant et lumineux. L'univers alternatif et singulier de ces bas-normands a accouché de deux albums mais aussi de plus de 250 concerts.



Merzhin



Groupe de rock originaire de Landerneau et formé en 1996, Merzhin puise son inspiration dans des courants divers, empruntant aussi bien au rock américain qu'au folk, au punk ou à la scène alternative française. Fiers de l'héritage de leur région, ces bretons utilisent parfois des instruments peu communs au rock comme la bombarde, le hautbois ou la clarinette, offrant des morceaux souvent acerbes et une prestation singulière et énergique.



Plastiscines



Groupe composé exclusivement de filles, les Plastiscines appartient à la nouvelle scène rock française. Avec à leur actif trois albums, ces filles offrent des sonorités pop qui flirtent avec le gararge rock et plus récemment avec l'électro. Influencées par des groupes comme les White Stripes ou les Ramones, elles ont réalisé une longue tournée qui les a mené de l'Europe aux Etats-Unis, en passant par le Brésil. Elles sont de retour avec un album « Back to The Start », sorti au printemps dernier.



Bonefire



Formation bas-normande fondée en 2012, Bonefire offre un répertoire de reprises rock de Nirvana à Big Soul en passant par Green Day ou Noir Désir. Tout droit venu des 90s, le trio offre un son rock ravageur et énergique, prêt à faire suer guitares, basses et batteries.







