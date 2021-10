Travaux publics : des "centaines d'emplois menacés" en Normandie

"Nos carnets de commandes se vident et nos activités seront en berne", alerte Philippe Pirquin, président de la FRTP Normandie. Le responsable craint que la baisse de dotation ne pousse les collectivités locales à réduire leur capacité d'investissement : "C'est sur le fonctionnement que les collectivités doivent faire des économies et non sur les investissements", souligne Philippe Pirquin.

Des emplois menacés

Le président prêche pour sa paroisse, selon lui fortement menacée, alors que les travaux publics représentent en Normandie 20 000 emplois et un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros, générés pour 70 % par les commandes publiques : "Une nouvelle réduction de la commande publique mettrait en péril nos emplois", s'inquiète Philippe Pirquin qui évoque plusieurs centaines d'emplois menacés à terme.

Augmentation de la taxe sur le diesel

La FRTP Normandie, qui appelle de ses voeux des investissements générateurs de croissance à venir, souhaite que les députés fassent pression lors de l'examination du projet de loi de finances pour 2015. La FRTP fait deux propositions phares : "Que les collectivités locales qui augmentent leurs investissements, soient remboursées de la TVA l'année où elles font leurs travaux et non avec un décalage de 1 ou 2 ans comme c'est aujourd'hui le cas ; que l'Etat affecte de façon pérenne et non uniquement sur 2015 l'augmentation de 2 centimes de la taxe sur le diesel pour l'entretien et la construction d'infrastructures de transports."

La Normandie est marquée par plusieurs grands projets en lien avec les transports dans les années à venir : la laison ferroviaire Serqueux-Gisors, les accès Sud du Pont Flaubert à Rouen, la sécurisation des lignes ferroviaires en direction de Cherbourg et Granville ou encore la Ligne Nouvelle Paris Normandie et le Contournemen Est à Rouen.