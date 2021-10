Arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence, une camionnette a été percutée peu après 7h30 par un second véhicule à hauteur de la commune de Banneville-la-Campagne, à quelques kilomètres à l'est de Caen. Un homme de 40 ans a été gravement blessé dans l'accident et transporté médicalisé vers le CHU de Caen. Son pronostic vital était engagé.

La voie de droite a été neutralisée dans le sens Paris-Cherbourg.