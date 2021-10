Tourville-la-Rivière voit rose

Ce dimanche 12 octobre, c’est dans une ambiance conviviale et festive que des femmes vêtues de rose, toutes générations confondues, se sont rassemblées au centre commercial de Tourville-la-Rivière. Elles participent à la quatrième édition de «La Rivière Rose », une manifestation sportive pour la sensibilisation au dépistage du cancer du sein organisée par la direction du centre commercial.

Entre 9h30 et 10h30, avant le départ des courses de 5km et de 10km, puis de la marche de 5 km, les femmes en rose bénéficient d’un échauffement collectif en musique. Puis le compte-à-rebours est donné et une foule colorée se lance dans la course en scandant haut et fort : « Rivière Rose ! Rivière Rose ! »

2300 participantes

Cette année, la course a vu son succès grandir : « Nous avons arrêté les inscriptions à 2300. C’est 1000 de plus que l’an dernier et nous avons été contraints d’en refuser », nous confiait Cély Michel, une bénévole du Comité féminin pour la prévention et le dépistage des cancers présent via un stand sur l'événement. Cette participation record a permis de récolter plus de 10 000 euros qui seront reversés à la Ligue pour le Cancer et au Centre Henri-Becquerel de Rouen.

Toutes les participantes ont une très bonne raison de courir : cette maladie atteint ou peut atteindre une personne plus ou moins proche, si ce n’est elle-même. Aujourd’hui le cancer du sein touche une femme sur 8. Il faut savoir que 90% des cancers dépistés précocement peuvent être guéris.

A leur arrivée, les coureuses ont reçu une collation. A 11h30, les trois premières arrivées de chaque course gagnent un prix. Tout le monde s’est donné rendez-vous l’année prochaine, pour la cinquième édition qui se déroulera le deuxième week-end du mois de novembre, et chose promise : elles seront encore plus nombreuses à participer !