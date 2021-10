Rouen. La Rivière rose: 4 000 femmes à Tourville-la-Rivière pour lutter contre le cancer du sein

Pour la 7e édition de La Rivière rose, ce dimanche 15 octobre 2017, 4 000 participantes déguisées et habillées en rose étaient réunies à Tourville-la-Rivière pour s'amuser mais surtout lutter contre le cancer du sein. "Ça fait 3 ou 4 ans qu'on court entre copines, on passe toujours un bon moment. Et puis, touchée par le cancer du sein il y a 8 ans, aujourd'hui c'est aussi un défi personnel", confie la porte-parole des Colombines Normandes, un groupe de copines habillées en rose et tutu pour l'occasion.

Du sport dans la bonne humeur

Au final, grâce à l'argent récolté dans les frais de participation, l'organisation a réussi à reverser plus de 20 000 € à la Ligue contre le cancer et au CHI d'Elbeuf. "Nous sommes là pour s'amuser mais avant tout, nous sommes présentes pour une cause qui nous tient à coeur", explique Margot, membre de l'équipe d'organisation.

Coté sportif, la "gagnante" du parcours de 5km a terminé en 22'15''. Celle du 10 km a fini en 42'26''.

