Les DJ's pointures de la scène régionale se donnent rendez-vous au BBC

Dans le cadre de sa cinquième édition, le Big Band Café reçoit le temps d'une soirée les pointures DJ's de la scène electro avec le label caennais "Macabre records". Une soirée décoiffante et envoûtante avec des set explosifs en passant par de l'electro, du hardcore, de la Techno...Retrouvez sur scène notamment Ottobass, Totem, Double, San Vince et Vision of Doom pour une soirée qui vous emmènera jusqu'au petit matin.

Rendez-vous ce 10 octobre au Big Band Café pour la soirée "Macabre Records". Tarif : 10€ prévente / 13€ sur place.

Ecoutez Paul Langeois, directeur du BBC