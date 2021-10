Horns, un film avec Daniel Radcliffe

Alexandre Aja est de retour, ce réalisateur français qui a réussi à percer aux Etats-Unis, notamment avec le remake de "La colline a des yeux".

Ici il a réalisé l'adaptation du roman de Joe Hill, le fils de Stephen King. Voici le résumé:

"Soupçonné d’avoir assassiné sa fiancée, rejeté par tous ceux qu’il connaît, Ignatius a sombré dans le désespoir. Un matin, il se réveille avec une paire de cornes sur la tête. Celles-ci lui donnent un étrange pouvoir, celui de faire avouer leurs plus noirs secrets aux gens qu’il croise. Ignatius se lance alors à la recherche du véritable meurtrier…"

AMBIANCE

Un univers sombre et fantastique comme peut l'être celui de son père dans ses livres mais avec moins d'épouvante et un côté complètement déjanté. Ce n'est pas que ce film soit une comédie, pas du tout, mais il y a néanmoins des scènes complètement loufoques qui sont provoquées par les pouvoirs surnaturels du héros. Imagniez que vous puissiez faire faire aux personnes que vous croisez tout ce que vous souhaitez, forcément on peut en profiter un peu et quelques unes de ces scènes sont bien drôles, comme celles avec les journalistes dans la bande-annonce.

Ces moments de rire ne nous font pas pour autant oublier la tension présente en permanence dans "Horns". Nous commençons l'histoire quand Ig, le personnage principal est déjà soupçonné du meurtre de sa petite amie et que le procès s'apprête à commencer. L'hostilité de ses voisins et ses proches est palapable.

POINT FORT

La force du film réside dans l'interprétation de Daniel Radcliffe. Si certains doutaient encore de la "reconversion" de l'acteur, voilà la preuve qu'il pourra exister après Harry Potter. Il est bien juste tout au long du film et son côté torturé est bien présent à l'écran.

L'aspect fantastique du film, les pouvoirs d'Ig, a un côté sombre et glauque qui peut rendre ce film dérangeant pour les personnes sensibles. Pour autant, on ne peut qualifier d'horreur ou épouvante le long-métrage, soyez juste prévenus que certaines scènes sont assez violentes.

FIN MITIGEE

L'enquête mystique d'Ig pour découvrir l'assassin de l'amour de sa vie est intéressante, nous sommes bien embarqués dans son aventure. Dommage malheureusment que la fin du film donne une mauvaise impression. On a l'impression que le réalisateur s'est un peu débarassé de la fin, qu'il ne savait pas comment conclure. N'ayant pas lu le livre, je ne peux rien vous certifier mais à priori, le livre ne finit pas exactement comme ça, il y a beaucoup plus d'explications donnés sur les pouvoirs d'Ig et surtout pourquoi il en a hérité.

Nous avons donc là un bon film, décalé et à suspense, fantastique et oppressant. L'histoire et le jeu d'acteur de Daniel Radcliffe tiennent en haleine... jsuqu'aux dernières minutes. Un film qui mérite quand même d'être vu au cinéma, actuellement sur les écrans.