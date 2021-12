Découvrez le parc d'attraction Harry Potter au Japon

Après Orlando en Floride, le prochain parc Harry Potter sera pour Osaka au Japon.

Vous deviendrez un véritable sorcier de Poudlard. Vous aurez l'occasion de manger à l'auberge des Trois Balais, acheter des baguettes magiques chez Garrick Olivander avant de dépenser le reste de votre salaire en bonbons chez le confiseur Honeyduke de Pré-au-lard.

Les représentants d'Universal attendent une forte demande pour ce premier parc dédiée à Harry Potter au Japon.

J.K. Rowling, dans des propos rapportés par le Guardian, a annoncé "J'étais ravie de vivre l'expérience et de profiter de l'attention donnée à chaque détail, à la créativité et à la justesse artisanale du premier Monde des Sorciers crées à Orlando. Je suis particulièrement enchantée que le même degré d'exigence et de plaisir soit présent dans le nouveau parc au Japon."

James et Oliver Phelps, qui interprètent les jumeaux Weasley dans les films de Harry Potter étaient à Osaka jeudi 10 mais pour la présentation officielle du projet.