"The Voice 4" : le tournage commence en novembre

La finale de la saison 3 avait réuni 6,2 millions de téléspectateurs en prime-time sur TF1 en mai dernier et c'est sur cette bonne note que la chaîne avait confirmé renouveler son télé-crochet. Pour bientôt manifestement.

D'après les informations publiées par l'agence Cassandra, qui recrute le public pour les principales émissions du PAF, les tournages de la saison 4 de "The Voice" devraient avoir lieu les 8, 10, 15, 17 et 18 novembre prochains. Pour rappel, les talents seront amenés à se produire devant un jury inédit puisque pour la première fois, la chanteuse Zazie remplacera Garou. Mika (présent depuis la saison dernière), Florent Pagny et Jenifer renouvellent, eux, leur présence sur les célèbres fauteuils rouges.

Et les jurés ne vont pas chômer puisque avant "The Voice", ils superviseront la déclinaison junior du programme. Selon la même source, les auditions à l'aveugle de "The Voice Kids" auront lieu les 28 et 29 octobre prochains.

Là-encore, la chaîne espère pérenniser les bonnes audiences de la première saison qui s'était terminée avec la victoire de la petite Carla devant 5,7 millions de téléspectateurs en septembre dernier, sur la Une.