The Voice 4: qui sont les nouveaux talents qualifiés pour les battles ?

Les filles toujours plus majoritaires

Vous le savez pour nous suivre régulièrement : dans The Voice 4, les filles sont très présentes au sein des équipes de nos quatre coachs, et cette nouvelle soirée d'auditions à l'aveugle n'a rien fait pour inverser la tendance... Sur les onze talents qui ont gagné ce samedi 14 février leurs billets pour les battles, ont compte quelques huit voix féminines et donc seulement trois garçons !



Deux unanimités, deux éliminés

Eloignons-nous quelque peu du duel hommes-femmes qui n'a finalement pas lieu d'être... Ce samedi 14 février, deux talents ont réussi à faire l'unanimité auprès des coachs : il s'agit de Samira Brahmia, époustouflante de douceur en arabe sur la chanson « Haramtou bik nouassi », et Azania Noah, incroyable de précision sur « Rise like a phoenix » du chanteur autrichien Conchita Wurst. A contrario, l'aventure The Voice s'est déjà stoppée pour le lyrique Kévin Prone et la Japonaise Mieko Miyazaki.



Florent Pagny hyperactif

Côté coachs, que retenir, si ce n'est l'hyperactivité de Florent Pagny, qui s'est retourné à huit reprises pour finalement recruter quatre talents. Jenifer n'est pas en reste avec trois recrues, tandis que Mika et Zazie se « contentent » eux de deux nouvelles voix dans leurs équipe. Florent Pagny rattrape ainsi Zazie, à quinze talents et dépasse Jenifer et Mika, à quatorze voix dans leurs équipes.