The Voice: ce qu'il s'est passé sur les premières Battles

Les talents sauvés par Florent Pagny



Amandine ou Khady ? C’est le choix cornélien fait par Florent Pagny lors de la toute première battle de la soirée. Le chanteur a choisi de miser pour la suite de l’aventure sur Amandine et sa "folie."



Pour son deuxième duel de la soirée, Florent Pagny a une nouvelle fois mis face à face deux femmes : Alcidia et Isa Koper. Les deux talents ont donné de la voix sur un titre de Johnny Hallyday. Alors que Mika et Zazie préféraient Alcidia, le coach a choisi de garder dans son équipe Isa Koper.

Les talents sauvés par Garou

C’est sur un titre rock qu’Antoine et Hadrien, les deux premiers talents de Garou à monter sur le ring, se sont affrontés. Eteins la lumière d’Axel Bauer a porté chance à Antoine qui est sorti victorieux de la battle.



Le choix était particulièrement cornélien pour Garou. Difficile pour le coach de choisir entre Luna, 17 ans, et Jessanna, 25 ans. Deux talents qui ont brillé en reprenant Paradis blanc de Michel Berger. C’est finalement vers la jeune lycéenne que le coach s’est tourné pour la suite de l’aventure. Jessanna de son côté a été buzzée par Zazie et a donc rejoint l’équipe de cette dernière.



Duel au sommet dans la team Garou. Marc Hatem et Réphaël ont mis le feu au plateau avec Sex on Fire de Kings of Leon. Mais c’est Marc Hatem qui a été choisi pour participer à l’épreuve ultime.

Les talents sauvés par Mika



Entre Ilowna et Gabriella, c’est vers la seconde, venue tout droit du Québec, que le choix de Mika s’est porté.

Duel difficile pour Mauranne qui a dû faire face sur le ring de The Voice a un trio aux voix complémentaires : Arcadian. Le tout sur le titre Open Season (Une autre saison) de Josef Salvat. Malgré une belle prestation de Mauranne, Mika a choisi de poursuivre l’aventure avec les trois garçons d’Arcadian.

Louis (19 ans) ou Sacha (17 ans) ? A cette question, Mika a répondu Louis ! La singularité du jeune homme a fait fondre le coach.

Les talents sauvés par Zazie

Deux voix et une battle de choc. Haylen et Sol ont suspendu le temps sur le plateau de The Voice avec Purple Rain de Prince. Après quelques minutes de réflexion, la chanteuse a qualifié Sol. Mais le talent d’Haylen a tapé dans l’œil de Florent Pagny.



Pour la battle Mood/Twins Phoenix, Zazie a misé sur Saint-Claude de Christine & the queens. Et c’est la performance de Mood qui a été plébiscitée par la chanteuse.

Le point sur les équipes

Zazie : Sol, Mood et Jessanna volée à Garou

Florent Pagny : Amandine, Isa Koper et Haylen volée à Zazie

Mika : Gabriella, Arcadian et Louis

Garou : Antoine, Luna et Marc Hatem