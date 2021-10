Le livre d'un historien et d'un député sur une gloire politique locale

Comment vous est venue cette idée d’écrire un livre sur André Marie ?



Christophe Bouillon : “Cela me trottait dans la tête depuis plusieurs années. Des écoles, des rues, des places portent son nom. Et puis il a laissé une trace à Barentin, qui fait partie de ma circonscription et dont il a été maire de 1945 à sa mort.”

Mathieu Bidaux : “J’avais déjà écrit un livre sur Ernest Vaughan, l’entrepreneur local du textile, passionné de journalisme et de culture comme André Marie. Christophe Bouillon me l’a fait connaître. Aujourd’hui, j’envisage même de consacrer ma thèse à ce personnage.”



Quelle place a-t-il occupé localement ?



CB : “Après avoir été incorporé pour la première guerre mondiale, à seulement 19 ans, il a été le stagiaire en droit d’un grand avocat local, Georges Métayer, également élu radical-socialiste. Il est ensuite entré en politique : d’abord en étant élu d’opposition à Rouen, dès 1923 (à 26 ans), puis député en 1928, puis à nouveau maire de Barentin de 1945 à sa mort en 1974, après la parenthèse vichyste et son passage en camp de concentration. Il a également connu une carrière nationale, avec des secrétariats d’État dès 1933, le ministère de la justice en 1947-1948 sous la IVe République, et le ministère de l’Éducation Nationale en 1951-1954. Il a dû notamment réorganiser la justice et gérer l’épuration. Il a même été président du Conseil un mois en 1948.”

MB : “Il a été le témoin de grands événements de l’époque. Sur une photo, on le voit près de Goebbels avant la guerre. Il a également dû traiter du partage de la Palestine à l’ONU.”



Pourquoi avoir consacré un livre à lui et pas à d’autres figures locales, comme Lecanuet ?

CB : “Sa vie, c’est un roman. C’est un personnage multifacettes, qui a traversé le siècle.”

MB : “Ce que j’aime particulièrement chez lui, c’est son humour. C’était un grand orateur, apprécié par beaucoup, detesté par d’autres. Encore aujourd’hui, certains parlent de lui comme une “fripouille” !”



Aucune biographie n’avait encore été publiée. Comment avez vous mené votre enquête ?

CB : “Deux travaux universitaires avaient été rédigés sur le personnage et sur lesquels nous avons pu nous appuyer.”

MB : “Nous sommes allés à la rencontre de ses anciens collaborateurs avocats, de journalistes qui l’ont connu et de ses petits-enfants. Nous avons le sentiment d’avoir comblé un grand vide historique et politique en Normandie.”

Repères biographiques :

- Christophe Bouillon : député de la 5e circonscription de Seine-Maritime, ancien maire de Canteleu.

- Mathieu Bidaux : jeune historien habitant au Trait, auteur de Ernest Vaughan, le patron rouge.

- André Marie (1897-1974), sur les traces d’un homme d’État, éditions Autrement, 24 €.