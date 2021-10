Manoir Industries : un an après sa reprise, une commande d'un million d'euros

L'usine euroise Manoir Pîtres décroche donc du travail pour ses salariés pour les années à venir.

Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Région, salue "une bonne nouvelle pour les 346 salariés du site euros et pour l'emploi en Haute-Normandie. J'étais intervenu il y a un an pour que la reprise du site de Pîtres se fasse dans les meilleures conditions possibles pour notre territoire. L'usine de Pîtres a été choisie pour développer de nouveaux produits, à haute valeur ajoutée. Cette commande est le signe que nous sommes sur la bonne voie."

La Région accompagne l'usine via un contrat d'objectifs et de moyens approuvé par les élus en juin dernier. En jeu notamment : le prêt à taux 0 de 1,1 millions d'euros pour la construction de deux bâtiments et l'acquisition de matériel.