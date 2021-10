Accident à la base navale de Cherbourg : prison avec sursis

Cela avait été un choc sur la base navale de Cherbourg. Mardi 12 février 2013, dans l'après-midi, une voiture qui circule au sein de la base navale fait une embardée et chute, 12 mètres en contrebas, dans une forme de radoub vide. Les deux marins à bord, quartiers-maîtres de 27 ans, sont grièvement touchés.

Le passager, polytraumatisé, est évacué par Dragon 50. Il restera un mois dans le coma, puis sa convalescence durera plusieurs mois. Le conducteur, opéré en urgence à Rouen, est dépisté positif aux stupéfiants au moment des faits. Les deux marins revenaient d'un pot de départ, il avait donc aussi de l'alcool dans le sang, au moins 0,8 grammes par litre, selon la procureur de Caen.

Six mois de prison avec sursis

Entendu au tribunal correctionnel mardi 23 septembre, le conducteur a fait part de ses regrets et s'est dit conscient de sa responsabilité. Il écope de six mois de prison avec sursis et 200 euros d'amende. Son permis de conduire est annulé, il ne pourra le repasser que dans dix mois. Son avenir dans la Marine Nationale pourrait être compromis après cette affaire.