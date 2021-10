Se loger à Rouen quand on est étudiant

Selon le site mapiaule.com, Rouen se situe à la 20e place du classement des prix des studios en France avec une moyenne de 399 €, derrière Caen (371 €) et Le Havre (378 €).

Quel quartier choisir ?

En août 2014, le prix moyen des logements en location pour Rouen est d’environ 12 € le m². L’étendue des prix va de 8 €/m2 à la Grand-Mare à plus de 13 €/m2 dans le quartier de la gare. Globalement, la rive droite (prix moyen de 11,50 € le m2) est plus chère que la rive gauche (environ 8 €/m2). Le centre de Rouen rive droite est très animé, notamment la place du Vieux-Marché, le rue du Gros Horloge et le rue Jeanne d’Arc. Sur la rive gauche, un peu plus industrielle, le centre commercial de Saint-Sever offre une alternative aux célèbres Dock 76 situés de l’autre coté de la Seine.

Hormis les traditionnelles résidences et cités U, de nombreuses résidences privées offrent des logements adaptés aux étudiants. La location ou la colocation en logement privé est également possible mais revient beaucoup plus cher. Reste la solution de la chambre chez l’habitant ou la cohabitation avec une personne âgée.