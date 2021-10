Sorties : que faire à Rouen ce weekend ?

SPECTACLES

Les préludes de Chopin dansées

À travers la chorégraphie imaginée par Marie Chouinard, les préludes de Chopin révèlent leur subtile dualité, entre force et douceur.

Pratique : Lundi 24 novembre à 20 h 30. Hangar 23 à Rouen. Tarifs 10 à 21 €. www.hangar23.fr

La voltige de Miss Dolly

Pour entamer en fanfare sa nouvelle programmation, le Cirque théâtre d’Elbeuf propose de découvrir un spectacle encore complètement inédit dans la région : Miss Dolly. Il s’agit de la première création d’une jeune compagnie circassienne installée depuis 2013 à Rouen : Marcel et ses drôles de femmes. La Cie s’est déjà produite à de nombreuses occasions en Espagne, et étant franco-catalane grâce à Marcel - le seul interprète masculin de la troupe - poursuit actuellement une tournée au Danemark. C’est à l’école Nationale des arts du Cirque à Rosny-sous-Bois que ses membres se sont rencontrés avant de poursuivre leurs études au Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne. Ce permier spectacle est une belle promesse qui allie humour, figures audacieuses et situations cocasses.

Pratique : Samedi 6 à 18 h et dimanche 7 septembre à 16 h. Jardins de l’hôtel de ville d’Elbeuf. Gratuit. www.cirquetheatre-elbeuf.com

Moulin Amour : une évadée champêtre

Ce spectacle théâtral et musical évoque l’histoire des lieux à travers le destin de Désiré, un apprenti meunier amoureux de la fille de son patron.

Pratique : Vendredi 5 et samedi 6 septembre. À 19 h 30. Moulin d’Andé. Tarifs 8/12 €. Tél. 02 35 77 54 44

CONFERENCES

Mars, la belle inconnue

Convié par l’association rouennaise Les Vendredis de l’Astronomie, Christian Legrand, président de l’Astroclub Saturne à Préaux propose une conférence tout public destinée à révéler les secrets de Mars. “Il s’agit de comprendre comment nous avons pu obtenir des informations sur cette planète depuis les années 60 jusqu’à nos jours. La question essentielle qui brûle les lèvres et qui reste encore en suspens, c’est de savoir s’il y a eu ou non des conditions favorables à la vie sur cet astre”, explique t-il. Grâce aux clichés de la Nasa et aux relevés réalisés par Sojorner, Spirit, Opportunity, Phoenix et Curiosity, ce passionné d’astronomie propose de parcourir le paysage de Mars et de dresser un état des lieux sur les recherches américaines en cours : une conférence qui laisse rêveur et encourage à tourner son regard vers le ciel.

Pratique : Vendredi 5 septembre à 18 h 30. Salle Ostermeyer, avenue Pasteur à Rouen. Entrée libre. Tél. 06 79 89 06 48

La vie quotidienne sous l’occupation.

Grâce aux documents originaux conservés par les archives, découvrez les aléas de la vie quotidienne dans l’agglomération pendant l’occupation : une visite instructive.

Pratique : Mercredi 10 septembre à 14 h 30. La Fabrique des savoirs à Elbeuf. Entrée gratuite. Réservation par téléphone au 02 32 96 30 40

Le Français écrit.

Dans le cadre de la lutte contre l’illétrisme, le CREFOR et l’ANLCI organisent une rencontre sur le thème de l’apprentissage du français écrit par des adultes étrangers ou en situation d’illétrisme.

Pratique : Mardi 9 septembre à 14 h. Pôle régional des savoirs à Rouen. Gratuit. Tél. 02 32 18 49 33

EXPOSITIONS

Le monde selon Urgate

Ces paysages dépourvus de toute présence humaine confrontent des architectures démesurées laissées à l’abandon et une nature envahissante.

Pratique : Jusqu’au 15 septembre. Tous les jours de 14h à 19 h 30. Galerie Duchoze. Tél. 02 35 07 34 13

Daniel Roger : retour aux sources

À l’aide de matériaux naturels - bois, osier ou papier - Daniel Roger compose des reliefs et des rondes bosses inspirés par les formes végétales et minérales.

Pratique : Jusqu’au 16 septembre. Tous les jours 9 -12 h 30 et 14 -18 h. Hôtel de Région. Tél. 02 35 52 21 59

Les créations de Saint Wandrille

L’abbaye de Saint Wandrille réputée pour la qualité de ses créations, ornements et objets liturgiques, expose ses plus beaux trésors textiles ou orfèvreries.

Pratique : Jusqu’au 21 septembre. Fabrique des savoirs à Elbeuf. Gratuit. Tél. 02 32 96 30 43

Bestioles à domicile.

Cette exposition ludique et instructive permet de découvrir le monde de l’infiniment petit et les étranges bêtes parasites ou utiles qui peuplent nos maisons. Attention, il ne reste plus que quelques jours pour découvrir l’exposition !

Pratique : Jusqu’au 14 septembre. Visite gratuite le dimanche 7 septembre. H20 à Rouen. Tarifs 2,5 / 3 €. Tél. 02 35 529 529

La salle grecque expliquée.

Au milieu des statuettes votives et des vases à décors noirs sur fond rouge, découvrez, grâce à un conférencier, la civilisation grecque antique, son goût pour les sports et les pratiques guerrières ainsi que les rites de la vie quotidienne.

Pratique : Dimanche 7 septembre à 15 h 30. Musée départemental des antiquités à Rouen. Tarifs 3 à 6,5 €. Tél. 02 35 98 55 10

La corderie Vallois.

Le bâtiment et les machines de cette ancienne filature entièrement restaurés témoignent de l’ampleur des activités textiles au 19e siècle dans l’agglomération rouennaise.

Pratique : Tous les jours, de 13h30 à 18 h. Musée industriel de la corderie Vallois à Notre-Dame-de-Bondeville. Tarif 0 à 3 €. Tél. 02 35 74 35 35

Le gothique revu et corrigé

Pour faire écho à l’exposition sur les cathédrales gothiques au Musée des Beaux-Arts de Rouen et leurs influences sur la création artistique, le Musée Départemental des antiquités propose un focus sur le programme iconographique sculpté de la Cathédrale de Rouen et de l’abbatiale Saint-Ouen. À travers la série de projets de reconstruction de la façade inachevée de Saint-Ouen et les nombreuses polémiques qui en découlent, cette exposition met à jour la façon dont ces chefs d’œuvres du gothique ont été perçus ou revisités au 19esiècle. Elle permet également d’appréhender la richesse de la statuaire de ces monuments, bien souvent innaccessible au regard du spectateur. Voussures, quadrilobes ou frises moulés constituent ainsi une source documentaire exceptionnelle.

Pratique : Jusqu’au 30 septembre. Ouvert tous les jours sauf le lundi. Musée départemental des antiquités. Tarifs 2,5 / 3,5 €. Tél. 02 35 15 69 22

FETES

Les mauvaises graines du Silo.

Ce festival propose une programmation riche avec de nombreux groupes régionaux mais aussi des têtes d’affiches tels que Camille bazbaz, chanson d’amour reggae et rock et le groupe déjanté balkanique des Soviet Suprem.

Pratique : Vendredi 5 et samedi 6 septembre. Le Silo à Verneuil sur Avre. Tarifs 18 à 28 € le pass. www.festival-mauvaisesgraines.fr

Elbeuf sur fête.

En présence de l’invitée d’honneur Marion Bartoli, ex-championne de tennis sacrée en 2013 “champion des champions de France” par l’Équipe, partagez une journée festive avec braderie, spectacle et village des associations.

Pratique : Du vendredi 5 au dimanche 7 septembre. Centre ville d’Elbeuf. http://www.mairie-elbeuf.fr/

Elbeuf fait la foire

La Foire Saint Gilles a ouvert ses portes le 30 aôut : les manèges à sensation, auto-tamponneuses, chichis, beignets et chouchous sont de retour.

Pratique : Jusqu’au 21 septembre. Place du Champ de foire à Elbeuf. Plus d’infos sur www.mairie-elbeuf.fr

VISITES

Une journée à Saint-Martin-de-Boscherville.

Alliez sport, culture et loisir pour une journée détente à Boscherville grâce à un billet combiné valable pour l’abbaye, le labyrinthe et le parcours suspendu. À découvrir en famille, il y en a pour tous le goûts.

Pratique : Samedi 6 et dimanche 7 septembre. Saint-Martin-de-Boscherville. Tarifs 11 à 20 €. www.rouentourisme.com

Foire à tout à Grand-Quevilly.

Pour faire de bonnes affaires, n’oubliez pas que les premiers levés seront les mieux servis. Faites le plein de livres, jeux, vêtements d’occasion et de bibelots originaux.

Pratique : Dimanche 7 septembre. Place Delalande à Grand-Quevilly. www.grandquevilly.fr

L’église Saint Antoine de Padoue

Imaginée par l’architecte Pierre Chirol pour remplacer une église de planche détruite par un ouragan, cette construction néogothique est décorée par Flandrin.

Pratique : Dimanche 7 septembre à 15 h. St Antoine de Padoue à Petit-Quevilly. Gratuit. Tél. 02 32 08 32 40

Rouen vu du petit train.

Pour découvrir votre ville sous un nouvel angle ou la faire découvrir à vos proches, optez pour un moyen de transport amusant et partez sur les traces des monuments les plus prestigieux de Rouen de la Cathédrale à la place du Vieux-Marché.

Pratique :Tous les jours jusqu’en octobre de 10h à 18 h, départ toutes les heures. Rdv place de la Cathédrale. Tarifs 4,7 à 6,7 €.

CONCERTS

Les portaits à vif de Bohringer

Après avoir révélé son talent d’auteur, Bohringer s’illustre dans la chanson où ses textes sans concession trouve un écho dans la musique jazz de Lubat.

Pratique : Jeudi 4 décembre à 20 h 30. Hangar 23 à Rouen. Tarifs 15 à 26 €. www.hangar23.fr Tarifs 15 à 26 €.

Ed Motta : le colosse de Rio

Figure incontournable de la scène brésilienne, Ed Motta propose une fusion des genres entre funk, soul et jazz aux accents délicieusement rétros.

Pratique : Jeudi 13 novembre à 20 h 30. Hangar 23 à Rouen. Tarifs 8 à 18 €. www.hangar23.fr

ANIMATION

Les 10 ans de la bibliothèque

À l’occasion de ses 10 ans, la bibliothèque de Sotteville organise une série d’événements culturels ou festifs sur une douzaine de jours. En voici une sélection :

-La restauthèque, l’esprit gourmet. Samedi 13 septembre à 15h30 et 16 h. D’improbables garçons de cafés servent vers en prose et autres nourritures spirituelles. Dès 8 ans.

- Nuit d’encre. Vendredi 19 septembre à 21 h 30. Mené par un étrange guide : un parcours nocturne entre les rayonnages. Dès 10 ans.

- Les contes du bambou.Dimanche 21 septembre à 15 h 30. Djinrokou voyage à travers la parole dans un Japon enchanteur. Dès 8 ans.

-My Silly Dogfish. concert folk. Mardi 23 septembre à 20 h. En version acoustique, ces musiciens pop rouennais offre un savant cocktail d’émotion.

Pratique : Du 11 au 23 septembre. Bibliothèque municipale de Sotteville-lès-Rouen. Plus d’infos sur biblio.mairie-sotteville-les-rouen.fr

