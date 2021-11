Parlons aujourd'hui du film « Trop loin pour toi » sorti cette semaine. C'est une comédie romantique avec Drew Barrymore et Justin Long.



Erin et Garett sont très bien ensemble, même quand ils ne le sont pas. Lorsqu’Erin, jeune étudiante en journalisme, part pour San Francisco terminer ses études ; son petit ami Garrett, jeune découvreur de talents musicaux, reste à Manhattan poursuivre ses ambitions dans l’attente d’une promotion qui lui a été promise. Grâce à la connexion d’une webcam et le programme miles "grand voyageur", ils poursuivent leur idylle. Mais, lorsque leur attente semble tirer à sa fin, Erin décroche le job de ses rêves en Californie, tandis que la carrière de Garrett s’emballe à New York. Les grandes retrouvailles tant attendues pourraient les séparer pour de bon…à moins que leur amour ne tienne bon.

Vous l'avez compris c'est l'amour longue distance qui est au coeur du film .Et c'est l'occasion de nombreux gags. Des problèmes de communication, des situations incongrues et des frustrations qui peuvent être amusantes à voir. Nul doute que certains se reconnaitront dans quelques scènes. A l'écran, on ressent la complicité entre les 2 acteurs principaux Justin Long et Drew Barrmore, il faut dire qu'ils sont en couple dans la vraie vie.

Les personnages secondaires apportent un peu plus de relief à cette histoire qui demeure malgré tout banale. On pense notamment au colocataire envahissant ou à la soeur à bout de nerfs.

La bande annonce nous montre les scènes les plus drôles du film mais on sourit quand même pendant plus d'1h30. Un film qui détend mais qui ne marquera pas les esprits.



« Trop loin pour toi » c'est depuis mercredi au cinéma.