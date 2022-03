La réforme territoriale prévoit de futures communautés de communes de 20.000 habitants : autrement dit, des territoires immenses en milieu rural, où les petites communes auront bien du mal à exister. L'association des maires de France promeut donc l'idée de « communes nouvelles », qui seraient plus grosses, avec la fusion des petits villages avec de plus gros bourgs, par exemple à l'échelle d'un canton. Mais à terme, ces petits villages disparaîtraient totalement, puisqu'ils ne feraient plus qu'un, avec le gros bourg.

Après Gacé et Le Sap, c'est à Vimoutiers qu'une réunion avec des élus de 4 cantons est organisée ce mardi matin 12 août à 10h. Guy Romain, maire et conseiller général de Vimoutiers :

Des élus ornais planchent sur les "communes nouvelles" Impossible de lire le son.

L'incitation de l’État pourrait être financière : par la baisse des dotations aux communes récalcitrantes.