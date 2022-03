Tendance, glamour et camping font bon ménage

La Roomoon est une tente sphérique en toile résistante qu'il est possible de hisser à n'importe quelle hauteur au moyen d'une chaîne réputée pour être capable de soulever un poids d'une tonne sans difficulté.

La tente qui pèse 60 kilos est reliée à la chaîne par trois cordes Dyneema. Son sol est en pin léger et son cadre, en acier inoxydable. Comme les tentes classiques, elle se replie pour que l'on puisse la transporter et tient dans le coffre de la plupart des voitures.

Camping très tendance

Née et conçue dans le Dorset, en Angleterre, la Roomoon de The Hanging Tent Company tient son nom du fondateur de l'entreprise, Rufus Martin, qui déclare avoir dessiné cette tente pour qu'elle puisse être facilement transportée par deux campeurs.

La tendance a un prix...

Les prix commencent à 3.500 livres (soit 4.411 euros) et des éléments supplémentaires, que l'on pourrait presque qualifier de luxueux, comme des coussins (200 livres soit 251 euros), des lumières intégrées (50 livres soit 63 euros) et un tapis en peau de mouton (750 livres soit 942 euros) sont également disponibles.

Ajoutez-y 40 livres (50 euros) plus une livre (1,25 euros) par mile parcouru et on vous installe la tente. Les glampeurs les plus glamour n'auront même pas à lever le petit doigt.

No limit !

On attribue la paternité du camping suspendu au designer Dre Wapenaar et ses Treetents sorties en 1998, mais il n'est devenu tendance que récemment.

Le studio de design britannique Luminair propose lui aussi une tente sphérique, non repliable, qui se suspend de la même manière que celle de Martin mais elle ne comporte qu'une seule fenêtre.

Elle est entièrement personnalisable, et son prix de 8.000 livres (10.082 euros) va presque aussi haut que la tente elle-même.

Parmi les options, on compte un poêle, un système d'électricité solaire, une doublure thermique, des couverts, un réservoir pour l'eau douce et pour les eaux usées ainsi que des lits pliables.

"Nos clients sont surtout des terrains de camping qui installent les tentes pour une utilisation toute l'année et qui les louent aux campeurs", a expliqué le fondateur Jason Thawley à Relaxnews.

Tentsile propose deux tentes qui, au lieu d'être hissées, se relient aux arbres.

Le modèle pour trois personnes, "Stingray", coûte 749 dolars (558 euros) et le "Connect Tree Tent", qui peut lui aussi héberger trois campeurs, coûte 599 dollars (416 euros).

Les deux tentes pèsent moins de 10 kilos.

Treez Tree Tents propose deux modèles similaires qui s'attachent au tronc des arbres et offrent une plus grande hauteur à l'intérieur de la tente, mais tout cela a un prix.

Le modèle Aelph Omega coûte 1.499 dollars (1.117 euros) et le modèle Aelph Alpha, 969 dollars (722 euros).

Une version pour les enfants, baptisée la Treepee, est également disponible.

Relaxnews.