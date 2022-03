Sortir en région : mercredi 6 août

Dans la Manche

Samedi, assistez aux courses de trot sur l'hippodrome de Graignes. Début des courses à 19h suivi d'un défilé de mannequins.

Tous les mercredis du mois d'août, venez faire un tour sur le marché de la plage à Coudeville sur mer. Dégustation, produits du terroir, vente et animations sont prévues. C'est de 18h à 21h sur l'aire de pique-nique.

Dans l'Orne



Tout ce week-end, jusqu'à lundi, c'est la fête St Germain à Soligny-la-Trappe. Au programme : des courses cyclistes, un concert, une retraite aux flambeaux et un feu d'artifice le samedi. Vide-greniers, exposition et la présence d'un clown le dimanche. Profitez également de la fête foraine pendant ces trois jours de fête. L'entrée est gratuite.



Jeudi, ne manquez pas le marché des producteurs de pays à Bagnoles-de-l'Orne, organisé par la Chambre d'Agriculture. Découverte des terroirs de l'Orne tous les jeudis de l'été de 16h à 20h. Ce rendez-vous estival garantit des produits en direct du producteur au consommateur, avec en prime la convivialité et l'échange. Plus d'infos sur www.marches-producteurs.com