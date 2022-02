Des travaux de maintenance de la plateforme de tramway sont programmés pour améliorer la sécurité et le confort des passagers, évoque son opérateur Twisto. Conséquence : il n'y aura pas de tram pendant une semaine, de ce lundi 28 juillet au vendredi 1 août inclus : il sera remplacé par 2 lignes de bus A et B assurant un itinéraire au plus proche de la ligne de tram.